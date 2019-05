Le député fédéral Larry Bagnell en a fait l’annonce dans les locaux de l’Association franco-yukonnaise (AFY) qui se chargera du projet.

La présidente de l’AFY, Jeanne Beaudoin, a rappelé que le Yukon est la troisième juridiction la plus bilingue en pourcentage au pays.

« Quinze pour cent des francophones du territoire sont issus de l'immigration et de ceux-là, 90 % proviennent de la France, cinquième pays d’origine pour l’immigration après [entre autres] les Philippines et l’Allemagne. »

Jeanne Brais-Chaput, agente de projet en immigration à l’Association franco-yukonnaise se réjouit de l'annonce qui lui permettra de bonifier ses services aux immigrants, comme ceux d'aide au logement ou à l'emploi.

Le maire de Whitehorse, Dan Curtis, a profité de l'occasion pour demander aux francophones de lui faire part de leurs besoins.

Selon lui, les francophones ont droit à des services équivalents à ceux des anglophones pour qu’ils s’intègrent et participent à la vie locale.

[Il faut] effectuer un changement fondamental dans notre attitude, notre comportement et nos valeurs. [...] C’est franchement la bonne chose à faire. Je suis un peu gêné de vous parler et qu’après sept ans [en poste] on a fait très peu, mais je m’engage à faire plus.

Dan Curtis, maire de Whitehorse