Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard livrent leur conférence dans la région

Le bonheur est en nous aborde les défis de la vie de couple et fait dans l’autodérision.

Le spectacle favorise l’interaction avec le public.

C’est fait pour que les gens se reconnaissent. On parle de nos défauts et on y va souvent avec ce que des gens inspirants qu’on rencontre nous ont appris.

Louis-Philippe Rivard, auteur et conférencier