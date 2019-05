Le maire de Granby de retour en poste

Pascal Bonin dit maintenant se sentir très bien, lui qui a confié avoir vécu beaucoup d'épuisement.

Je traînais depuis longtemps beaucoup de fatigue professionnelle, a-t-il affirmé. Prendre six semaines, ça m'a fait énormément de bien et j'avais besoin de ça. Pour aider les autres, parce que c'est notre métier à la mairie, il faut être en forme et en santé et la pause a été très bénéfique.

Le maire de Granby admet qu'il abordera son rôle quelque peu différemment dans le futur pour éviter de nuire à sa santé.

On ne change pas nos traits de caractère; je suis quelqu'un de très dynamique et je pense que je ne changerai pas, mais ce que je retiens de tout ça, c'est de donner tout ce que j'ai pour les citoyens et citoyennes tout en gardant une partie pour moi et ma famille. Ça, c'est une erreur que je ne commettrai pas à nouveau. Pascal Bonin, maire de Granby

Ce dernier a tenu à remercier ses citoyens et citoyennes pour leur soutien au cours des dernières semaines.

Tout au long de ces semaines-là, j'en ai croisé beaucoup. L'amour qu'ils m'ont porté, c'est exceptionnel. Je me sens vraiment très privilégié et je veux absolument remercier les gens de leur amour. Pour moi, c'est quelque chose de très important , mentionne Pascal Bonin.