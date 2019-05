I Love U : l'amour sous la lorgnette des milléniaux

Les cofondateurs de la troupe, Kevin Girard et Joëlle Gobeil, sont les deux seuls comédiens à fouler les planches. Ils sont appuyés d’une mise en scène minimaliste.

La pièce est le fruit d’une réflexion avec des milléniaux, des 18 à 30 ans. Depuis de nombreuses années, je me pose la question : qu’est devenu l’amour? Surtout avec l’arrivée des applications de rencontres et des réseaux sociaux. Est-ce que l’amour devient impersonnel? On est allés voir des jeunes du cégep, on leur a posé la question et on a questionné leur entourage.

Kevin Girard, auteur et comédien