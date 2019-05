Six thématiques pour les Grands Feux

Les Grands Feux Loto-Québec sont de retour cet été dans la capitale pour six soirées thématiques qui auront lieu sur les quais de Québec et de Lévis.

Les années 90, le swing et le twist, la danse sociale, l’électro, le country et la valse musette permettront aux petits et aux grands de danser au rythme de plusieurs styles musicaux. Les festivités vont commencer dès 18 h sur les quais.

Les organisateurs ajoutent aussi de nouvelles zones pour regarder les feux et des espaces de consommations plus nombreux.

« Il y a plus d’achalandage du côté de Québec, donc la mise en scène risque d’être un peu plus grande, mais voilà, c’est entre les deux rives que ça se passe, on est encore en train d’attacher les derniers détails », précise la nouvelle directrice des Grands feux Loto-Québec, Isabelle Roy.

Les 25e Grands Feux auront lieu les mercredis et samedis entre le 31 juillet et le 24 août.

L’an dernier, plus de 730 000 visiteurs ont profité de ces prestations gratuites.