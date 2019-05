Ottawa sous-estime la criminalité en milieu rural, selon l’opposition

Ils ont dénoncé l'inaction du gouvernement face à cet enjeu sécuritaire lors d’une conférence de presse jeudi à Edmonton.

« Il est temps que Justin Trudeau arrête d’ignorer les Canadiens qui vivent en milieu rural », a revendiqué le député Glen Motz.

Pour cet élu conservateur de Medicine Hat-Cardston-Warner, le premier ministre ferme volontairement les yeux sur les réalités des Canadiens habitant en zones rurales. En Alberta, le taux de criminalité y est 36 % plus élevé que dans les villes, rappellent les députés.

Le gouvernement laisse les provinces gérées seules ce qui relève pourtant d’une compétence partagée, estime Glen Motz.

« Il n’y a qu’un agent qui patrouille la nuit dans un secteur qui prend une heure et demie à traverser », l’a appuyé Murray Phillips, un conseiller du comté de Two Hills. Sa députée fédérale, Shannon Stubbs, avait fait adopter il y a un an une motion pour qu’Ottawa réalise une étude sur la criminalité en milieu rural pour pallier cette pénurie des corps policiers en milieu rural.

« Le rapport de l’étude ne fait que deux pages », dit-elle, pour justifier le manque de sérieux du gouvernement dans ce dossier.

« Et il a fallu six mois en plus pour rédiger », s’insurge également Glen Motz.

Les députés souhaitent qu'Ottawa agisse vite pour régler ce problème de criminalité.