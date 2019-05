Chrystia Freeland discutera de la ratification de l'ACEUM avec Mike Pence

Elle a fait cette déclaration lors d'une visite à Saguenay, jeudi, devant des travailleurs d'une aluminerie de Rio Tinto, quelques jours après l'abandon par le gouvernement américain des tarifs sur les exportations canadiennes d'acier et d'aluminium.

La ministre Freeland, qui ne s'est pas mouillée sur le début du processus législatif de ratification au Parlement canadien, considère que Mike Pence a été un allié dans les négociations d'un nouveau traité de libre-échange nord-américain.

« Il a été dès le début un leader qui comprend l'importance du commerce international de l'ALENA pour les États-Unis et le Canada », a ajouté Mme Freeland, rappelant qu'il s'était fait le défenseur d'un traité « gagnant-gagnant-gagnant » entre les trois pays signataires de cette nouvelle version de l'accord économique.

Mike Pence arrivera à Ottawa jeudi prochain. Chrystia Freeland veut aussi aborder la question du Venezuela avec le vice-président, en plus de parler de la Conférence sur les réformes en Ukraine qui aura lieu à Toronto du 2 au 4 juillet.

Si la question des tarifs sur les métaux canadiens n'est plus un frein à une entente entre le Canada et son voisin américain, les États-Unis imposent toujours des taxes sur les exportations de bois d'oeuvre canadien.

Chrystia Freeland ne veut pas mettre l'élimination de ces tarifs au coeur des pourparlers sur la ratification de l'ACEUM.

Les tarifs [sur l'acier et l'aluminium] ont été mis en place en utilisant une raison de sécurité nationale. C'était très important, au niveau des principes, de dire que ce n'était pas la cause et que c'était injuste.

La ministre Chrystia Freeland