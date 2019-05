Le NPD propose deux solutions à la pénurie de main-d'oeuvre à Rouyn-Noranda

Le chef adjoint du NPD, Alexandre Boulerice, et la députée d'Abitibi-Témiscamingue, Christine Moore, annoncent deux mesures pour s'attaquer à la pénurie de main-d'oeuvre.

L'annonce a eu lieu dans les bureaux de l'entreprise Technosub, qui a été durement touchée par le manque de travailleurs.

Le NPD souhaite établir un crédit d'impôt non remboursable de 8000 $ sur un maximum de cinq ans pour les nouveaux diplômés qui travaillent en région éloignée.

Un nouveau diplômé pourrait donc obtenir un total de 18 000 $ en combinant le crédit d'impôt déjà offert par le gouvernement du Québec.

Un service de garde en milieu de travail

Le NPD souhaite également que le gouvernement fédéral soutienne les entreprises qui souhaitent implanter un service de garde sur leur lieu de travail.

Ce qu'il faut faire, c'est de faire en sorte que toutes les personnes qui ont un potentiel de pouvoir être employées, contribuer à l'économie locale, puissent le faire dans des conditions qui sont acceptables selon leurs conditions de vie, selon leurs conditions personnelles , affirme Christine Moore.