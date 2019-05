Postuler en montrant son handicap dans une vidéo, une stratégie gagnante

« C'est des effets qui sont vraiment extrêmement forts quand on considère les difficultés auxquelles font face les personnes qui vivent avec des incapacités physiques », explique le professeur au département d’économique, Charles Bellemare.

Son équipe avait déjà démontré dans une autre étude qu’à compétences égales, une personne handicapée a 54 % moins de chances d’être convoquée à une entrevue d’embauche qu’une personne ayant l’usage de ses jambes.

Cette fois, le professeur Bellemare a voulu étudier une possible solution pour augmenter ce taux de convocation : le curriculum vitae (CV) en format vidéo.

Pour ce faire, une comédienne a enregistré un faux CV vidéo d’environ 90 secondes. La candidate fictive y décrit son expérience et ses compétences pour occuper un emploi de secrétaire-réceptionniste.

Dans une première version de la vidéo, elle est assise dans une chaise ordinaire. Pour mesurer les différentes réactions des employeurs, une autre version presque identique a été enregistrée, à un détail près : la candidate apparaît en fauteuil roulant.

La comédienne a enregistré une version du CV vidéo dans une chaise ordinaire et l'autre dans un fauteuil roulant Photo : Charles Bellemare, Université Laval

Plus de 2000 CV ont ainsi été envoyés aux quatre coins du Québec, pour de réels emplois. « À peu près la moitié [des dossiers de candidature] contenaient une invitation à visionner un CV vidéo », précise le professeur Bellemare.

Il avait prévu un effet positif à la fois pour la candidate non handicapée ainsi que pour celle en fauteuil roulant. C’est ce qui s’est produit.

Avec un CV vidéo, une personne a l'opportunité de rapidement se présenter à un employeur potentiel, de démontrer sa productivité, ses capacités et déjà de faire une très bonne première impression.

Grâce au CV vidéo, le taux de convocation des personnes non handicapées passe de 44,6 % à 55,2 % pour une entrevue d’embauche. Il s’agit d’une hausse de 24 %.

Même si le taux de convocation des personnes en fauteuil roulant reste plus faible, l’effet du CV vidéo est proportionnellement plus grand.

En effet, avec le CV vidéo, le taux de convocation des personnes handicapées passe de 19,9 % à 27,4 %, soit un bond impressionnant de 38 %.

Ceci étant dit, il y a encore du travail à faire pour être en mesure de réduire les écarts dans les taux de convocation et donc offrir les mêmes opportunités d'intégration dans le marché du travail à ces deux segments-là de la population.

Les résultats semblent tout de même indiquer que le CV vidéo est « une autre option », selon Simon April, responsable en défense des droits des personnes handicapées auprès du Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap (CAPVISH), à Québec.

« C’est une bonne nouvelle. On ne peut pas être contre la vertu! ». Il croit cependant que le CV vidéo n’est pas une panacée. À son avis, la racine du problème reste les « mythes » que certains employeurs entretiennent.

Il existe toujours des entreprises qui se demandent par exemple si un employé en fauteuil roulant sera moins performant ou s’il aura un taux d’absentéisme plus élevé, selon M. April.

On devrait sensibiliser, former un peu plus les employeurs parce que les personnes handicapées, c'est une bonne ressource […] Il y a beaucoup de personnes qui sont hautement qualifiées, qui pourraient faire de bons emplois.

Simon April, responsable en défense des droits, CAPVISH