Les défis de l’Afrique du Sud, 25 ans après la fin de l’apartheid

Dans son reportage au Montréal ce soir du 2 mai 1994, l’envoyé spécial en Afrique du Sud, Jean-Michel Leprince, montre un Nelson Mandela tout sourire et qui danse joyeusement.

Nelson Mandela a toutes les raisons du monde de danser et de sourire. Il vient de se dérouler en Afrique du Sud ce qu’on peut qualifier pratiquement de miracle.

Le pays a voté massivement dans les premières élections multiraciales de son histoire.

Ce scrutin a enterré le régime dit de l’apartheid qui excluait la majorité des Sud-Africains de race noire du pouvoir aux profits de la minorité blanche.

Nelson Mandela et son parti, le Congrès national africain (ANC en anglais) ont massivement gagné cette élection.

Ils ont même reçu les félicitations, et les prières de succès, du chef du principal parti de la minorité blanche Frederik De Klerk.

L’ANC a promis aux Sud-Africains à la fois la paix et la prospérité.

La réalité des années subséquentes sera un peu différente.

L’ANC peine à remplir ses promesses.

En 1996, le journaliste Alain Gravel constate que l’Afrique du Sud est minée par la violence.

Il analyse le phénomène dans un reportage qu’il présente à l’émission Le Point du 24 mars 1996.

Alain Gravel parcourt un pays qui peine à éliminer l’héritage de l’apartheid.

Les policiers, très répressifs durant le régime raciste, sont incapables de restaurer des liens de confiance avec les populations noires.

La majorité de ces dernières, à qui on a promis de meilleures conditions économiques, ne voient pas leur situation s’améliorer.

La fin de l’apartheid a aussi un effet inattendu. Les chefs historiques de l’ANC en reprenant leur place dans la hiérarchie politique délogent les plus jeunes du pouvoir.

Or, plusieurs jeunes noirs sud-africains ont gagné un statut social en participant à la lutte de libération nationale contre le pouvoir blanc.

Une partie de ces derniers, pour conserver leur prédominance sociale, se tourne donc vers la violence.

Selon des statistiques publiées par les policiers sud-africains en 2018, il y a eu 20 300 meurtres en Afrique du Sud.

Leur nombre est en augmentation depuis 2014.

Dans cette fabrique de cercueils, depuis un an, on a doublé la production parce qu’ici on meurt par dizaine chaque semaine d’un mal qui n’a plus rien à voir avec l’apartheid.

Jean-François Lépine, animateur de Zone libre