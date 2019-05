75 nouveaux logements abordables à Aylmer d’ici l’automne 2020

Les Gatinois à la recherche d'un logement abordable pourront compter d'ici quelques mois sur de nouveaux immeubles dans le secteur d'Aylmer. Le gouvernement du Québec injecte plus de 6 millions de dollars dans la construction de 75 logements, dont une bonne partie sera destinée aux familles.

Le premier projet, baptisé Les Rapides, offrira 30 nouveaux logements dans 6 édifices sur la rue Deschênes uniquement pour les familles, particulièrement pour celles ayant plusieurs enfants. On prévoit ainsi bâtir quatre logements de trois chambres, quatre logements de quatre chambres et deux autres de cinq chambres. Les travaux devraient être terminés à l'automne 2020.

Le deuxième projet, le Liverpool, prévoit 45 logements dans le quartier du Plateau pour des familles, des personnes seules et des aînés. Une quinzaine de triplex proposeront notamment 14 logements de 3 chambres. Les travaux sont déjà commencés. Les premiers locataires devraient emménager au début de 2020.

Pour les deux projets immobiliers, il est prévu que 37 familles (15 pour le projet Les Rapides et 22 pour le projet Liverpool) reçoivent une aide financière pour leur loyer. Elles devront ainsi débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger.

La Ville de Gatineau contribue financièrement aux deux projets, soit plus de 992 000 $ pour Les Rapides et plus de 857 000 $ pour le Liverpool.

Un enjeu aux prochaines élections fédérales

L'accessibilité au logement pourrait devenir un enjeu clé de la prochaine campagne électorale fédéral. Selon un sondage de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) publié jeudi, le coût du logement serait le facteur qui jouerait le plus sur la qualité de vie des Canadiens.

Les partis fédéraux proposent déjà des solutions, dont des subventions ciblées vers certains groupes – comme les vétérans.

Le chef conservateur Andrew Scheer a promis la semaine dernière, entre autres, d'éliminer la bureaucratie pour aider les provinces et les municipalités à construire plus de logements abordables.

De son côté, le chef néo-démocrate Jagmeet Singh fait pression sur les libéraux pour qu'ils aident à construire quelque 500 000 logements abordables. Selon certaines sources, le parti est toujours en réflexion sur les coûts d'un tel engagement.

Avec les informations de La Presse canadienne