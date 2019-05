Pension alimentaire : l’exemption fiscale bonifiée pour les familles à faible revenu

Ainsi, l'exemption relative à une pension alimentaire pour enfant passera de 100 $ à 350 $ par mois, par enfant à charge, dans les programmes d'assistance sociale.

La mesure avait déjà été annoncée dans le budget du ministre des Finances, Éric Girard, en mars dernier, mais jeudi, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, a apporté quelques précisions.

Il a ainsi souligné que la mesure du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles coûtera 146 millions de dollars sur 5 ans, qu'elle entrera en vigueur le 1er octobre prochain et qu'elle bénéficiera à 5600 ménages à faible revenu.

Le problème de fond vient du fait qu'une pension alimentaire versée pour un enfant est comptabilisée dans le revenu du parent - à plus de 80 % des femmes. Comme ce parent se retrouve avec un revenu plus élevé, sa prestation d'aide sociale s'en trouve réduite.

« Notre gouvernement franchit une étape importante pour soutenir les familles les plus vulnérables. Il s'agit d'un geste concret démontrant notre volonté de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale », a commenté le ministre Boulet.

Au cours d'une entrevue avec La Presse canadienne, Sylvie Lévesque, directrice générale de la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec, s'est réjouie de cette annonce. Il s'agit là d'une revendication qu'elle formulait depuis 15 ans.

C'est une très, très bonne nouvelle. Cependant, nous, on demande depuis le début l'exemption complète. Quand on a rencontré le ministre cette semaine, il nous a dit que ça va se faire graduellement. Nous, on aurait souhaité qu'il le fasse maintenant, mais bon… Il semblerait que ça sera progressif.

Sylvie Lévesque, DG de la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec