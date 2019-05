Les aînés fransaskois rassemblés à Prince Albert

La Fédération des aînés fransaskois (FAF) donne le coup d'envoi jeudi du Rassemblement des aînés de 55 ans et plus à Prince Albert sur le thème de « Bien vieillir : informé, actif et proactif ».

Le rassemblement sera jumelé avec une assemblée générale annuelle qui élira des membres du conseil exécutif et recevra les rapports financiers de l’organisme. Mais auparavant, la FAF souhaite donner de l'information à ses membres pour bien préparer sa retraite et sa vieillesse.

Une spécialiste en éducation, Frankie LaClare, animera notamment une causerie sur le thème « trouver son but à la retraite ». De plus, d'autres intervenants seront présents pour discuter des statistiques et des avancées des programmes provinciaux et canadiens en matière de vieillesse.

Redéfinir ce qu’est un aîné

La directrice générale de la FAF, Agathe Gaulin, fait le constat du vieillissement de la population en Saskatchewan et veut éliminer certains stéréotypes sur les personnes âgées.

« Il faut se réapproprier le mot aîné, ce n’est pas une personne en mauvaise santé, qui a besoin de soin constant, affirme Mme Gaulin. Il y a énormément d'âgisme dans les médias. »

D’ailleurs, elle précise que la clientèle de la FAF se répartit en deux groupes : un rassemblant les membres des clubs affiliés à la fédération, qui ont en général 70 ans et plus et l’autre qui regroupe les personnes en préretraite, qui souhaitent s’informer sur la retraite.

Lors de l'assemblée générale annuelle vendredi, un amendement sera présenté pour fixer l'âge minimum pour devenir membre à 55 ans. Auparavant, il était fixé à 50 ans. « À 50 ans, la majorité des gens ne pense pas encore à la retraite, ajoute Mme Gaulin. On a tenté de répondre à leurs besoins, mais il n’y avait pas vraiment d'intérêt. »

Le but est de mieux répondre au vieillissement de la population et aux attentes des membres en se concentrant sur la partie de la population intéressée aux questions de retraite.

Le rassemblement de la FAF se déroule jeudi et vendredi au Prince Albert Inn, à Prince Albert.