Le Bureau du contrôleur réalisera un audit des dossiers financiers d’Alcool NB

Le Bureau du contrôleur relève du ministère des Finances et du Conseil du Trésor.

La décision d’aujourd’hui porte sur l’obligation de rendre des comptes à tous les contribuables du Nouveau-Brunswick , a déclaré le ministre des Finances et du Conseil du Trésor, Ernie Steeves, par voie de communiqué.

Il est important d’expliquer avec franchise comment nous gérons l’argent des contribuables. [...] Comme pour tout autre organisme ou ministère, nous nous attendons à ce qu’Alcool NB gère ses affaires et administre l’argent des contribuables de manière responsable et prudente.

L’objectif est notamment de maintenir la confiance des Néo-Brunswickois.

En vertu de la Loi sur l’administration financière, le Bureau du contrôleur s’assure que les fonds publics sont dûment perçus, pris en compte et utilisés, est-il écrit dans le communiqué. Il fait rapport sur les résultats de ces opérations et il veille à ce que les systèmes de gestion, les procédures et les contrôles internes fonctionnent de manière économique et efficace.

L’audit débutera immédiatement, et le Bureau du contrôleur présentera son rapport au gouvernement d’ici septembre.