L’école secondaire des Chutes à Shawinigan lance sa politique : Génération sans fumée!

Une analyse du profil tabagique réalisé à l’automne 2017, démontre que 23 % des élèves avaient fait usage de produits du tabac au cours des 30 derniers jours. C’est près du double de la moyenne québécoise.

La vapoteuse a l'air d'un jouet. C'est la nouvelle mode pour avoir l'air d'un gang explique Nathalie Fournier, directrice adjointe à l'école secondaire des Chutes. Pour elle, l'école a un rôle à jouer dans la lutte contre les cigarettes électroniques et le marketing qui en est fait. La vapoteuse est toujours associée à du plaisir et à des éléments qui ont une signification au niveau de la santé. Les fruits frais, les bonnes odeurs, donc c'est attirant. Je pense qu'on a une grande mission en tant qu'école à les sensibiliser.

De la sensibilisation sera donc faite chez les plus jeunes dès leur entrée au secondaire. On leur parlera des risques du tabagisme sur leur santé et des trousses pour arrêter de fumer seront distribuées. Le cheval de bataille de l’établissement sera aussi de tenter de mettre fin à l’utilisation des vapoteuses sur son territoire.