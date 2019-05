Windsor accueillera le Grand Prix du plongeon FINA

Chaque année, les Grands Prix de plongeon FINA rassemblent des plongeurs des quatre coins du monde pour participer à un circuit de compétitions.

Selon la directrice des opérations pour Plongeon Canada, Penny Joyce, la compétition sera l'un des plus grands évènements de plongeon en Ontario.

Il y aura 120 athlètes de plus de 15 pays. Et c’est juste avant les Jeux olympiques [...], il y aura beaucoup de personnes qui utiliseront le Grand Prix comme échauffement , explique Penny Joyce. Et [il y aura] des médaillés [olympiques] pour l’édition 2021, on l’espère!

Pour le jeune plongeur Cedric Fofana, qui fait partie de l’équipe nationale canadienne de plongeon, ces évènements permettent de faire rayonner les athlètes au niveau international. Souvent, quand tu vas dans une compétition FINA, c’est parce que tu fais partie des meilleurs de ton pays. Donc tu peux aller te mesurer contre les meilleurs des autres pays , dit-il.

Cedric Fofana, plongeur pour l'équipe nationale canadienne. Photo : Radio-Canada / Rose St-Pierre

Le plongeur confie que la compétition de 2020 lui servira d'entraînement avant les Jeux olympiques de Tokyo qui se tiendront quelques mois après.

Ces grandes compétitions permettent aussi aux aspirants champions de rencontrer les athlètes qui les inspirent. Avec ces opportunités, on peut rencontrer nos idoles, même plonger avec eux , se réjouit Cedric Fofana.

La compétition profite également aux instructeurs. Pour les entraîneurs [locaux], c’est une opportunité de venir près de leur lieu habituel pour venir voir une compétition de haut niveau et on en profite aussi pour organiser des cours pour les entraîneurs, ce qui leur permet d’avoir des apprentissages supplémentaires , a expliqué l’entraîneur de l'équipe nationale, Gilles Emptoz Lacote.

L'annonce a eu lieu alors que le coup d'envoi des Championnats nationaux d'été de plongeon sera lancé cette fin de semaine à Windsor.