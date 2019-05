Un Manitobain atteint le sommet de l'Everest

Dalip Shekhawat, âgé de 49 ans et originaire de l’Inde, a atteint le plus haut sommet du monde le 8 mai après quatre jours de montée. Avant cela, il a marché six heures par jour entre 50 et 60 jours pour atteindre le camp de base.

« C'est comme si un rêve devenait réalité, affirme-t-il. Je me suis entraîné tellement longtemps. J'ai beaucoup sacrifié. »

L’aventurier affirme que ses orteils étaient toujours engourdis par des engelures et qu'il n’a pas eu beaucoup de temps pour admirer la vue quand il a atteint le sommet.

« Je n’ai pas eu beaucoup de temps pour voir ce qu'il y avait autour », raconte-t-il.

Dalip Shekhawat, qui a escaladé 15 autres montagnes, s'est entraîné pendant trois ans en faisant de l'escalade, car il était conscient des dangers auxquels sont confrontés ceux qui tentent d'atteindre le sommet.

En fait, deux des six membres du groupe qui ont atteint le sommet en compagnie du Manitobain sont morts en descendant.

L'un d'entre eux est décédé de problèmes médicaux liés à la fatigue. Dans l’autre cas, un alpiniste n'a pas sécurisé correctement une corde et est tombé.

Dalip Shekhawat est enseignant en éducation spécialisée au centre Saint-Amant qui fournit des services aux personnes souffrant de troubles du développement et de l'autisme.

Il avait décidé d’amasser des fonds pour la Fondation Saint-Amant, qui finance des programmes dans cet établissement à but non lucratif.

Lors de l’ascension de l'Everest, il portait un drapeau de Saint-Amant ainsi qu'un drapeau du Royal Winnipeg Rifles, un régiment d'infanterie de réserve des Forces canadiennes auquel il appartient également.