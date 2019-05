Nouvelle requête en accréditation syndicale pour la SQDC en Outaouais

Cette requête vise non seulement l'établissement de Gatineau, mais tous ceux de la région de l'Outaouais qui ouvriront éventuellement leurs portes – ultimement un potentiel de quatre à six établissements.

Le SCFPSyndicat canadien de la fonction publique est ce grand syndicat de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) qui a déposé des requêtes en accréditation syndicale sur une base régionale à la Société du cannabis, plutôt que par succursale comme l'ont fait les deux autres organisations syndicales qui y sont déjà présentes, soit les Travailleurs unis de l'alimentation et du commerce (TUAC), aussi affiliés à la FTQFédération des travailleurs et travailleuses du Québec , et le Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la Société des alcools (SAQ), rattaché à la CSNConfédération des syndicats nationaux .

Les autres requêtes en accréditation syndicale sur une base régionale déposées par le SCFPSyndicat canadien de la fonction publique visent les régions du Centre-du-Québec, de Québec – Chaudière-Appalaches et de la Montérégie.

Le Tribunal administratif du travail n'a pas encore statué sur ces requêtes régionales, puisque le fait que les syndicats puissent y être constitués sur une base régionale, plutôt que par succursale, est contesté par l'employeur. Quelques dates d'audiences sont encore prévues au moins de juin.

Le SCFPSyndicat canadien de la fonction publique voit dans les syndicats régionaux un avantage pour les salariés de la SQDCSociété québécoise du cannabis au plan de la mobilité. C'est une chose que veulent les travailleurs parce que c'est la seule façon pour les travailleurs de leur assurer de la mobilité entre les succursales , s'ils veulent en changer, a affirmé Mathieu Dumont, coordonnateur du service de syndicalisation au SCFPSyndicat canadien de la fonction publique , en entrevue avec La Presse canadienne.

L'employeur, qui se retrouve déjà avec des syndicats reconnus sur une base de succursale, ne tient pas à avoir en plus des syndicats formés sur une base régionale.