Permis de pêche au crabe : « Ce n'est pas vrai que je vais rester assis sur mon derrière », lance le député Serge Cormier

Le député fédéral d'Acadie-Bathurst, Serge Cormier, veut freiner l'exode de permis de pêche au crabe de sa circonscription le plus rapidement possible, et il n'hésite pas à affirmer publiquement ses divergences de vues avec Pêches et Océans quant à la marche à suivre.

Ce n'est pas vrai que je vais rester assis sur mon derrière, façon de parler, et que je ne ferai rien pour que ces permis restent dans la région, lance le député Cormier avec fermeté. L'échéancier, pour moi, ce serait hier. Je veux faire ça le plus rapidement possible. C'est pour ça que j'ai commencé des discussions avec le ministre des Pêches et certains fonctionnaires à Ottawa.

Le départ des crabiers pour la saison de pêche 2019 Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

La Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels indique que pas moins de huit permis de pêche au crabe du Nouvau-Brunswick se sont retrouvés à l'Île-du-Prince-Édouard ou en Nouvelle-Écosse au cours des dernières années. Le ministère des Pêches et des Océans (MPO) n'a pas contesté cette statistique.

Le député fédéral Serge Cormier et le directeur général du MPO, région du Golfe, Serge Doucet Photo : Radio-Canada / René Landry

On ne sent pas la même urgence chez le directeur général de Pêches et Océans dans la région du Golfe, Serge Doucet, que chez le député fédéral d'Acadie-Bathurst. Mardi, à Shippagan, Serge Doucet a indiqué que la question des règles sur les transferts de permis ferait l'objet de discussions l'année prochaine.

Je pense qu'on est toujours ouverts à une révision des politiques, a-t-il d'abord fait savoir. Mais ça, ça sort à travers des comités consultatifs. Et puis, on va certainement [aborder] la question, j'imagine, l'année prochaine durant les comités consultatifs pour la pêche au crabe.

Pas l'année prochaine

Or, les choses ne se dérouleront pas de cette manière, si on se fie aux propos du député libéral fédéral Serge Cormier.