Le retour de Loud et trois spectacles extérieurs au prochain FME

FouKi, Alaclair Ensemble, Koriass, Sarahmée et KT Gorique monteront eux aussi sur la scène de la 7e Rue, preuve que le hip-hop prend de plus en plus de place dans la programmation du festival, ce qui ne manquera pas de satisfaire les nombreux fans du genre. Jeanne Added et Kid Koala complètent cette programmation extérieure.

Les passeports extérieurs, donnant accès à ces trois soirées, sont en vente dès maintenant pour 50 $.

Un nouveau passeport

Le FME a également répondu à la demande des festivaliers en créant un passeport La Totale. Ce passeport offrira une mobilité illimitée entre les salles de spectacle, sans restriction. Il est en vente dès maintenant en quantités très limitées au prix de 225 $.

Le FME dévoilera le reste de sa programmation le mardi 16 juillet. Les passeports de luxe seront mis en vente au même moment. Le 17e Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue aura lieu du 29 août au 1er septembre.