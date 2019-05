Fin de l'association entre Ludivine Reding et le Réseau Enfants-Retour

Sur Facebook, Ludivine Reding explique qu'on lui a demandé de mettre fin à son association avec le Réseau Enfants-Retour. « Depuis 48 heures, je vis avec les conséquences de mes actions et je prends mes responsabilités », a écrit la jeune comédienne sur Facebook.

De son côté, l'organisme a publié un statut soulignant qu'il avait accepté la démission de Ludivine Reding « après les événements survenus dimanche dernier à l'événement Métro Métro ».

Ludivine Reding et l'organisme Réseau Enfants-Retour ont refusé les demandes d'entrevues de Radio-Canada.

La comédienne est connue pour la série Fugueuse. Elle y tenait le rôle de Fanny, une adolescente qui est entraînée dans la prostitution après être tombée amoureuse d'un chanteur.

La controverse a commencé lors du spectacle du rappeur Enima, de son vrai nom Samir Slimani dimanche, Ludivine Reding est montée sur scène à ses côtés. Des photos ont été publiées sur le compte Instagram du rappeur.

Par la suite, la comédienne s'est excusé sur son compte Facebook. « Alors que j’étais au festival hier soir, j’ai été sollicitée par une centaine de personnes pour prendre des photos ou participer à des moments de célébrations. [...] Évidemment, je ne questionne ni le passé ni l’intention de certaines personnes que je rencontre dans ces sorties publiques. Malheureusement, certaines photos ou vidéos, qui circulent depuis hier, ont été prises dans la frénésie du festival, sans plus, sans trop réfléchir. Mais je reconnais aujourd’hui que j’aurais dû réfléchir davantage et être plus vigilante dans certains cas avant d’accepter d’y participer. Je ne connaissais pas tous les détails malheureusement. C’était une erreur et je m’en excuse profondément », a-t-elle écrit lundi.

Le rappeur a déjà fait face à des accusations de proxénétisme et de traite de personnes en Ontario, qui ont été abandonnées par la suite.