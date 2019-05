Une nouvelle vocation pour l’ancienne usine Doral à Shawinigan

Le directeur général de Sealver Canada, Sacha Orliange, affirme que leur entreprise est la seule à avoir le permis pour commercialiser ces bateaux en Amérique du Nord.

Il s’agit d’un concept développé en France.

C’est une motomarine qui rentre dans le bateau pour permettre aux gens d’en profiter tous ensemble. Sacha Orliange, directeur général de Sealver Canada

Les bateaux se détailleront entre 13 000$ et 40 000$, selon le modèle et les équipements.

L’homme d’affaires shawiniganais Éric Lynch fait partie de l’aventure.

Pour l'instant, l'équipe est composée d'une douzaine de personnes, mais Sealver Canada a besoin de recruter d'autres travailleurs.

On avait entendu dire à travers les branches que Shawinigan était demeurée une ville de bateau par son expérience dans le passé , a déclaré Sacha Orliange en entrevue à l’émission Facteur matinal, pour expliquer le choix de Shawinigan pour la construction des embarcations.

Le premier modèle pourrait être prêt d'ici une semaine.

On a fait des projections annuelles, on voudrait commencer la première année avec environ 100 unités et graduellement monter à 300, 400, 500 selon les demandes , affirme M. Orliange.

L'usine Doral a fermé ses portes au printemps 2012.