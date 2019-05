Les pompiers de la Nouvelle-Écosse à la rescousse de l’Alberta

Les 20 pompiers néo-écossais s’apprêtent à travailler de longues journées de 12 heures pendant 14 jours consécutifs. Lundi, les flammes couvraient déjà 92 000 hectares dans le nord de l’Alberta.

Dave Rockwood est technicien en ressources forestières. Il fait partie des Néo-Écossais qui ont pris l’avion jeudi matin. Il assure que son équipe a commencé à planifier ses déplacements pour de potentiels feux de forêt très tôt dans l’année.

Dès que la neige commence à fondre, on commence à penser aux feux de forêt, dit-il. Ce temps de l’année est toujours très très sec.

On surveille toujours la situation ici comme dans l’ouest et on a toujours nos sacs qui sont prêts parce que parfois on peut avoir un avis de seulement 24 heures avant de devoir prendre l’avion pour aider nos collègues.

Cette équipe de 20 pompiers a prévu travailler pendant 14 jours consécutifs avant de revenir en Nouvelle-Écosse. Si les pompiers albertains ont toujours besoin d’aide après cette période, une autre équipe sera envoyée.