Les femmes moins diagnostiquées que les hommes pour un AVC mineur, selon une étude

Les femmes sont moins susceptibles de recevoir un diagnostic d'accident vasculaire cérébral (AVC) mineur que les hommes lorsqu'elles se présentent à l'urgence, selon de nouvelles recherches menées auprès de patients à Calgary et à Victoria entre 2013 et 2017.

Cette étude, menée auprès de 1 648 femmes et hommes, a été menée par des chercheurs de l’Université de Toronto et de l’Université de Calgary.

Ces chercheurs ont démontré que les femmes étaient près de 10 % plus susceptibles d’être diagnostiquées d'une autre condition, comme une migraine ou un vertige, même si elles présentent des symptômes similaires à ceux des hommes.

L’étude a révélé que dans les 90 jours suivants la visite à l’urgence, le risque d’un autre AVC potentiellement mortel était très semblable chez les hommes et les femmes.

La Dre Shelagh Coutts, neurologue spécialiste en AVC et professeure agrégée à la Cumming School of Medicine de Calgary, explique que « les résultats attirent l’attention sur les occasions potentiellement manquées de prévenir les AVC et d’autres événements vasculaires indésirables comme les crises cardiaques ou la mort chez les femmes. »

Plusieurs raisons possibles

La Dre Amy Yu, neurologue spécialisée en AVC et professeure agrégée à l’Université de Toronto, note qu’il pourrait y avoir plusieurs explications, bien que l’étude ne s’y soit pas attardée.

« Il y a une possibilité de sous-diagnostic chez les femmes, mais elles ont également différentes conditions coexistantes. Dans notre étude, les femmes étaient plus susceptibles d’avoir des migraines et des facteurs de stress récents, ce qui peut amener les médecins sur une voie différente », soutient-elle.

La docteure confirme que les préjugés implicites à propos du sexe et du genre peuvent amener les médecins à interpréter les symptômes différemment chez les femmes.

« Il y a beaucoup de raisons possibles, et je pense qu’il devrait y avoir plus de recherches là-dessus », constate-t-elle.

D’autres symptômes moins courants de l’AVC

Dr. Yu croit qu’il est important de sensibiliser les gens aux symptômes moins courants de l’AVC.

Cette étude a révélé des symptômes atypiques, qui ne sont pas aussi souvent associés à un AVC, chez les deux sexes.

Des recherches antérieures ont montré que les femmes étaient plus susceptibles de signaler des symptômes atypiques d’ACV, comme des étourdissements, de la confusion et des maux de tête, ce qui les rendait plus susceptibles d’être diagnostiquées d'un état autre qu'un AVC.

Les symptômes typiques d’un accident vasculaire cérébral sont l'affaissement du visage, des problèmes d’élocution et une faiblesse soudaine, particulièrement d’un côté du corps.