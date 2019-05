Près de 4000 abonnés privés de courant dans l'est de Toronto

Quelque 3800 abonnés de l'est de Toronto n'ont pas d'électricité, jeudi matin, après qu'un transformateur eut pris feu, indique Hydro Toronto.

Cette panne touche un secteur situé entre l'autoroute DVP et l'avenue Woodbine et la rue Gerrard et le lac Ontario.

Hydro Toronto espère rétablir le courant d'ici 11 h.

La panne perturbe par ailleurs la circulation des tramways dans l'ensemble de la ville, prévient la Commission de transport.

La CTT explique que nombre de tramways n'ont pas pu quitter le dépôt du quartier Leslieville, en raison de cette panne.