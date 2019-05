Un campement de sans-abri démantelé à Moncton

Depuis plusieurs semaines, un homme avait érigé un camp de fortune sur un terrain vacant de la Ville de Moncton adjacent à une voie ferrée du CN qui longe la rue Main.

Jugeant l’endroit non sécuritaire, la Municipalité avait donné deux semaines d’avis à la personne qui occupait l’endroit pour nettoyer les lieux. Un conteneur maritime avait même été mis à sa disposition pour qu’il puisse disposer de ses choses.

En plus de ses affaires personnelles, la population y déposait des vêtements et d’autres matériaux afin d’aider l’homme qui y vivait seul. L’amoncellement de choses est devenu si grand que la municipalité craignait un incendie similaire à ce qui s’est récemment produit en Colombie-Britannique dans un campement du même genre.

Un campement de fortune de sans-abri a été démantelé à Moncton mercredi matin. Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Rien n’avait été fait après les deux semaines d’avis écoulées. La Municipalité a donc fait appel à la machinerie lourde afin d’aider le campeur à nettoyer le site.

Il y avait énormément de matériaux sur le site. Ça aurait été très long et très difficile de le faire à la main. Il faut s’entendre qu’on lui a donné amplement de temps pour ramasser ses choses. Alors, on ne touche aucunement à ses possessions. Isabelle LeBlanc, directrice des communications de la Ville de Moncton

Mme LeBlanc affirme que la Municipalité a travaillé avec des organismes locaux pour sans-abri, dont le programme ReBrancher du YMCA, afin de rediriger la personne affectée vers les bons services. L’homme aurait accepté de collaborer avec les autorités.

L'intention n'était pas de les déplacer, mais de les aider à s'assurer que leur site était propre pour eux et pour la communauté , a avancé Lisa Ryan du programme ReBrancher en entrevue à CBC.

Ça s’est très bien passé et il a collaboré avec les agences qui travaillent avec lui depuis quelque temps. Évidemment on lui offre tous les services que ce soit les refuges ou autre , a ajouté Mme LeBlanc.

De nouvelles directives

Les organismes d’aide aux sans-abri du Grand Moncton travaillent en collaboration avec la Municipalité depuis plusieurs mois afin de mieux gérer ces situations. Des directives ont été établies.

Celles-ci prévoient que des discussions doivent avoir lieu avec les gens qui habitent un campement de fortune établi sur un terrain public. Les intervenants du programme ReBrancher du YMCA servent d’intermédiaires dans ce cas et les refuges de la région sont consultés. Un avis pouvant atteindre 72 heures est alors donné aux occupants du campement avant qu'il soit nettoyé.

On travaille de très près depuis plusieurs mois, mais un moment donné il faut mettre les choses sur papier pour officialiser le tout , a expliqué Mme LeBlanc.

Ce printemps, un refuge d’urgence temporaire a fermé sur le boulevard Assomption à Moncton. Il s’agissait du troisième refuge pour les itinérants de la région. Les organismes locaux et la Municipalité réclament un nouveau refuge permanent pour le remplacer.

Il y a un besoin à Moncton pour un troisième refuge. On en a fait part à la province. Ça se discute en ce moment. On souhaite qu’il y ait de bonnes nouvelles à un moment donné. On espère que ça aura un impact sur les gens qui vivent présentement dans les tentes , a avancé la porte-parole de la Municipalité.

Un autre campement de fortune a été érigé sur la rue Albert à Moncton. Des travailleurs sociaux ont été envoyés sur les lieux et des organismes aident les gens qui y vivent à tenir le site propre.