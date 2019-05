Mobilisation pour retrouver un octogénaire disparu à Stoke

Les policiers ont été avisés de sa disparition en soirée. « L'homme a quitté la résidence familiale, qui est située sur une terre, de la rue des Pieds-Légers vers 11 h pour aller vérifier des caches dans le bois. Il n'est toujours pas rentré », explique le porte-parole de la Sûreté du Québec, Stéphane Tremblay.

Les recherches ont commencé en soirée par des patrouilleurs de la Sûreté du Québec (SQ). Un maître-chien et des patrouilleurs en VTT ont été appelés en renfort et l'hélicoptère de la SQ a survolé le secteur au cours de la nuit et continuera de le faire jeudi matin. Des marcheurs ont été mobilisés pour participer à l'opération.

Selon la SQ, l'homme n'a aucun problème de santé connu et il n'a pas de prescription médicale.

Plus de détails à venir.