Encore trop tôt pour les tomates!

L’horticulteur rappelle que la saison de jardinage est tardive cette année, en raison de la météo.

Les gens ont souvent hâte! On a beau leur dire : non, ne sortez pas les tomates! Ils vont les sortir et ils vont dire : au pire je vais mettre une toile, je vais m'organiser. Il faut regarder la météo! Mathieu Ouellet, Pépinière Boréalis

Les températures fraîches du mois de mai ont compliqué la tâche des propriétaires de serres et ont engendré des coûts supplémentaires.

Avec le retour du soleil sortent les outils de jardinage. Photo : Radio-Canada / Sarah Pedneault

On chauffe beaucoup plus et on a beaucoup plus de maladies fongiques, donc des champignons, parce qu'on a moins de soleil et moins de chaleur. Ça crée de l'humidité , poursuit l’entrepreneur.

Les adeptes de jardinage sont fébriles et n'attendent qu'une météo plus clémente pour enfin pouvoir cultiver leur jardin et entretenir leurs plates-bandes.

À lire aussi : Jardinage : planter ou ne pas planter en fin de semaine?

Mais si l'attente semble longue, il est tout de même possible de commencer à planter de la laitue, du chou, des carottes, des radis et des épinards. Ces semences tolèrent mieux le froid.

Conseil d’expert : la meilleure option demeure la patience. Il est indiqué de commencer à jardiner à partir de la première fin de semaine de juin.

D'après le reportage de Sarah Pedneault