Financement sécurisé pour les Jeux d’hiver de l’Arctique 2020

Le député du Yukon Larry Bagnell a affirmé que la contribution d'Ottawa est la plus importante jamais octroyée pour ces Jeux en raison du fait que l’événement célébrera son 50e anniversaire.

(gauche à droite) Le député fédéral Larry Bagnell est accompagné du président de la société hôte, George Arcand, le ministre territorial John Streicker, le maire de Whitehorse, Dan Curtis, et l'ambassadrice des Jeux de Whitehorse 2020, Jeane Lassen. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

L'événement se tient tous les deux ans. En 2020, il regroupera 1800 athlètes de neuf régions de l'Arctique circumpolaire sans compter les accompagnateurs, les participants culturels, les officiels et les bénévoles.

Sur les 1800 bénévoles recherchés, 400 sont déjà inscrits.

Par ailleurs, une entente de collaboration a été signée auprès des Premières Nations du Yukon pour une participation aux cérémonies d’ouverture qui permettront de mettre la culture autochtone locale à l’avant-plan. Le député Larry Bagnell salue l'initiative : « Souhaitons qu’à l’avenir les organisateurs des Jeux perpétuent ce genre de collaboration inclusive. »

De façon tout aussi importante, ces Jeux inspireront les enfants autochtones et les jeunes gens à s'impliquer dans les sports et embrasser leurs traditions et leurs cultures.

Larry Bagnell, député du Yukon