Atteinte d’un syndrome rare, elle retrouve sa mobilité grâce à une amputation

Assise sur la terrasse de sa maison, une couverture sur les genoux, Bridget Crevier, profite de la brise qui souffle en cette fin d’après-midi sur la petite communauté de Sainte-Anne, au sud-est de Winnipeg. L’extrémité de la prothèse qui remplace son pied droit et sur laquelle a été enfilée une sandale a été peinte en bleu ciel, comme pour l’assortir avec le vernis à ongles qu’elle porte au pied gauche.

Depuis son amputation du pied en octobre dernier, c’est grâce à cette prothèse que cette femme de 38 ans peut à nouveau se déplacer et retrouver une indépendance qu’elle avait bien cru perdre pour toujours. Depuis le jour où la douleur s’est invitée dans sa vie, pour ne plus jamais la quitter.

Le 1er avril 2016, Bridget se trouve chez une amie lorsqu’elle fait une violente chute dans les escaliers. Lorsqu’elle se relève, elle note une douleur au niveau de son genou droit et de la cheville droite. Elle ne s’inquiète pas et s’attend à utiliser des béquilles quelques semaines.

« Au lieu de commencer à guérir, les blessures se sont mises à enfler, à changer de couleur, j’ai eu des changements de température », explique Bridget. Elle décide alors de se rendre à la clinique sans rendez-vous Pan Am, à Winnipeg et c’est là-bas qu’un médecin met pour la première fois le doigt sur son mal.

Il lui explique qu’il pense qu’elle souffre du syndrome douloureux régional complexe, une maladie neurologique qui cause une douleur chronique dans une partie du corps, comme le pied, une jambe ou un bras.

« J’ai eu de la chance que le médecin que j’ai rencontré, qui connaissait la maladie, a soupçonné ça assez tôt », indique Bridget. Les rendez-vous qui suivent confirment le diagnostic. Pour la jeune femme, son mari Gilles et leurs six enfants, c’est toute une dynamique familiale qui est perturbée.

Les douleurs qu’éprouve Bridget sont intolérables et les médicaments qu’elle prend n’y font rien. Son dernier enfant n’avait même pas trois ans à l’époque. « Il ne pouvait même pas me toucher la jambe sans que je ressente une douleur extrême », se souvient Bridget.

Pendant deux ans, elle ne marche pas. Son pied droit est maintenant déformé et elle se déplace en fauteuil roulant. Elle prend des médicaments pour contrôler la douleur, car il n’existe pas de traitement pour le syndrome douloureux régional complexe.

Parallèlement, autour du couple, une mobilisation prend forme. C’est d’abord l’orchestre Winnipeg Pops Orchestra, dans lequel Gilles Crevier est violoniste soliste, qui décide en avril 2018 d’organiser un concert afin d’amasser des fonds. Le but est d'aider la jeune famille à notamment acheter une nouvelle voiture adaptée à la conduite pour une personne en fauteuil roulant.

Puis c’est la communauté de Sainte-Anne qui met la main à la pâte. Plusieurs résidents effectuent des travaux au domicile de la famille et construisent notamment une terrasse et une rampe d’accès devant la maison pour le fauteuil roulant.

Selon Aurèle Boisvert, un résident de Sainte-Anne qui a pris en main cette mobilisation, l’aide obtenue a été au-delà des espérances. « La main-d’oeuvre a été spectaculaire », raconte-t-il.

« Les gens sont très charitables, quand ils voient un besoin, ils sont prêts à y répondre sans poser de question. Leur geste a été inspirant. »

Mais c’est en octobre dernier que le couple prend une décision qui va à nouveau bouleverser leur vie.

Face aux douleurs persistantes de Bridget, les médecins lui proposent l’amputation, tout en indiquant que l’issue ne serait pas certaine et pourrait même empirer les choses.

Après une longue discussion, Bridget et Gilles décident alors d’aller de l’avant avec l’amputation.

« J’étais prête à le faire, j’avais déjà perdu la fonction de mon pied, j’étais une maman de six enfants coincée dans un fauteuil roulant. Je savais que c’était ma seule chance d’en sortir », explique-t-elle.

Aujourd’hui, Bridget et son mari voient cette amputation comme un soulagement et comme le mal nécessaire qui lui a redonné sa mobilité.

La plupart du temps quand on parle d’amputation, on parle de perte. Mais dans ce cas-ci on ne pensait pas que c’était une perte, mais au contraire pour qu’elle puisse marcher encore. En entrant dans la salle d’opération, ça a fait une grande différence.

Gille Crevier, mari de Bridget