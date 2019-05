L'acquittement du chef cri Poundmaker par le premier ministre canadien Justin Trudeau, 134 ans après qu'il eut été déclaré coupable de trahison, permettra de rectifier un tort du passé, estiment des descendants du chef et des chercheurs.

« C’est un grand soulagement parce que finalement, nous entendons l’histoire du point de vue des Premières Nations, ce qui a manqué pendant plus d’un siècle », déclare Milton Tootoosis, membre du conseil de bande de la communauté crie de Poundmaker et descendant du chef.

Blair Stonechild, professeur d'études autochtones à l'Université des Premières Nations du Canada, a coécrit avec l'historien saskatchewanais Bill Waiser l’ouvrage Loyal till Death, qui revient sur la résistance du Nord-Ouest.

« Cet acquittement est extrêmement important et attendu depuis très longtemps. La condamnation [de Poundmaker] était une situation extrêmement dommageable pour les gens de la région de North Battleford. Cela a créé un climat de méfiance, de racisme et d'incompréhension qui demeure encore visible dans les relations entre les Autochtones et les non-Autochtones », explique-t-il.

On regarde finalement l’histoire du point de vue de nos ancêtres. Milton Tootoosis, descendant de Poundmaker

Une cérémonie hautement attendue

Justin Trudeau innocentera le chef Poundmaker devant plusieurs de ses descendants et chefs autochtones. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

La Nation crie de Poundmaker a demandé à Ottawa d'innocenter son ancien chef depuis plusieurs décennies. Après une longue attente, le gouvernement a annoncé qu’il allait accéder à cette requête.

La cérémonie se fera en grande pompe sur le site historique de la bataille de Cut Knife, dans la communauté de Poundmaker.

Selon Milton Tootoosis, le premier ministre arrivera dans une calèche entourée notamment de guerriers en costumes traditionnels.

Il prononcera son discours pour innocenter le chef autochtone devant ses descendants ainsi que différents chefs autochtones, dont le chef de l'Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, le chef de la Fédération des nations autochtones souveraines, Bobby Cameron et le chef de la Nation crie de Poundmaker, Duane Antoine.

Un représentant de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) présentera également des excuses au nom de la Police à cheval du Nord-Ouest.

Un feu de canon symbolique retentira devant l'assistance.

Campagne de diffamation

La condamnation pour trahison du chef autochtone remonte à la résistance de 1885. Inspiré par le succès de Louis Riel, le chef Poundmaker avait emmené ses troupes à Fort Battleford, aujourd’hui situé en Saskatchewan, pour négocier avec l’agent indien en place.

En réponse, le colonel William Otter a envoyé ses troupes pourchasser les Cris dans leur réserve, mais les forces gouvernementales ont dû battre en retraite.

Le chef Poundmaker, qui avait pourtant demandé à ses soldats de ne pas poursuivre les soldats du gouvernement canadien, a été jeté en prison pour trahison aux côtés de deux autres chefs autochtones.

Selon Blair Stonechild, les autorités canadiennes ont mené une campagne de diffamation contre Poundmaker.

Le gouvernement estimait que pour fragiliser les Nations autochtones, il fallait s'attaquer à leurs chefs. C'est pour cela que c'était très important pour eux de décapiter le leadership autochtone. Blair Stonechild, professeur d'études autochtones à l'Université des Premières Nations

Qui était Poundmaker?

Le grand chef Poundmaker, vu ici avec sa quatrième épouse, autour de 1884. Photo : Bibliothèque et Archives Canada

Selon Blair Stonechild, Poundmaker était un grand Cri, leader en devenir, connu de beaucoup de chefs cris qui avaient réussi à créer des alliances entre des nations. Poundmaker était aussi reconnu pour sa grande intelligence. C’était un chef charismatique, pacifique, et un diplomate.

« Il était très doué et c'était un leader charismatique. Le gouvernement voulait absolument le supprimer. John A. Macdonald le voyait comme un fauteur de troubles. Il avait peur de lui, car il savait qu’il allait défendre les intérêts de son peuple. Ils l’ont écarté malgré tous les éléments de preuves montrant qu’il était pacifique », déclare M. Stonechild.

Plusieurs estiment que la disculpation de Poundmaker permettra de tourner une page de l'Histoire canadienne et constitue un pas vers la réconciliation.

L'événement de jeudi a été organisé pour coïncider avec la Journée des traités pour que les membres de la Nation crie de Poundmaker reçoivent les cinq dollars symbolisant le respect des traités.