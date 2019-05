Le 5e Festin de rue prend du poids

Le directeur du Comité centre-ville de Matane, Mathieu Trépanier, explique que les organisateurs ont voulu répondre aux gens qui souhaitaient un événement plus long et accessible à tous. Je pense que ce qui est important, c’est qu’on se diversifie. On ne fait jamais la même chose , souligne M. Trépanier.

Cette année, le chef invité de l’atelier culinaire du Festin de rue de Matane sera Daniel Vézina, fondateur du restaurant Laurie Raphaël, à Québec, et animateur de l’émission Les Chefs. Une diffusion simultanée, prise en charge par PVP et Cube noir, permettra aux participants de suivre le déroulement de l’atelier sur grand écran.

Daniel Vézina Photo : ATTRACTION IMAGES / Yan_Turcotte

L’an dernier, quelque 200 personnes avaient assisté à l’atelier offert par le chef du Château Laurier, Jean Soulard.

En 2018, la sommelière Jessica Harnois avait animé un souper gastronomique. Cette année, c’est le mixologue Maxime Boivin qui partagera ses trucs et ses recettes durant deux séances d’atelier, le vendredi.

Cette invitation aux saveurs des cocktails sera suivie d’une soirée animée par la DJ Evalicious, mieux connue sous son véritable nom d’Ève Salvail.

Le samedi, une trentaine de commerçants inviteront les gens à découvrir les produits de la région.

L’événement culminera avec un buffet consacré à la poutine. Sous la formule « Poutine à volonté », les participants pourront choisir parmi la trentaine de variétés de poutine proposées par Chef Fred Poutinerie. Des artistes locaux viendront animer le repas.