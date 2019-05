Saguenay déroule le tapis rouge pour 60 nouveaux citoyens

Ces nouveaux arrivants, venus des quatre coins du Québec, ont fait l'objet d'une véritable campagne de séduction mise de l’avant par le programme Avantages Saguenay.

À une époque où on disait que chaque jour, l’équivalent d’un autobus rempli de jeunes traversait la réserve faunique des Laurentides pour les emmener ailleurs, le milieu régional a dû s’unir pour contrer l’exode et améliorer le bilan migratoire.

C’est ainsi qu’est née Avantages Saguenay, une initiative de rétention impliquant une vingtaine de partenaires.

Cette stratégie d’action jeunesse favorise l'accueil et le maintien des jeunes sur le territoire du Royaume.

Pour convaincre ces professionnels de venir vivre et travailler chez nous, le programme offre de l'aide à distance, le remboursement de frais encourus pour des entrevues, des séjours exploratoires, des crédits d'impôt et des activités de réseautage.

Mercredi soir, une soixantaine d’entre eux ont été officiellement accueillis par des élus et acteurs du milieu. Chaque nouveau citoyen a reçu une clé symbolique de Saguenay des mains de la mairesse Josée Néron, de même qu’un panier rempli de produits régionaux, de bons d’achat et de documents d’information. La Ville verse autour de 95 000 $ annuellement pour soutenir le programme.

Florie Dumont-Samson a choisi de d'installer au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec son conjoint et leurs deux enfants. Pour la Charlevoisienne d’origine, qui a longtemps vécu à Québec, la qualité de vie qu’offre la région n’a pas d’égale.

Il y a eu une opportunité d’emploi pour mon conjoint. C’est une région très attrayante an matière d'activités touristiques, en matière d’opportunités en lien avec l’université. On s’est dit pourquoi pas ne pas s’éloigner de la ville avec la petite famille et du stress qui vient avec? On ne regrette vraiment pas notre choix à venir jusqu’à maintenant.

Florie Dumont-Samson, nouvelle citoyenne de Saguenay