Un pompier végétalien porte plainte au Tribunal ontarien des droits de la personne

M. Knauff a déposé une plainte contre son employeur, le ministère ontarien des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF), en réaction à la façon dont il aurait été traité pendant qu’il combattait un feu de forêt près de Williams Lake.

Le MRNF a fait preuve de discrimination à mon égard et n’a pas tenu compte de mes croyances éthiques sincères lorsqu’il ne m’a pas fourni de nourriture qui correspondait à mon engagement personnel envers le végétalisme éthique. Adam Knauff, pompier végétalien

Le ministère nie ces allégations de discrimination et de violation des droits de la personne.

Une quantité insuffisante de nourriture

M. Knauff est arrivé dans le nord de la Colombie-Britannique le 15 juillet 2017 et était l’un des quelque 1000 pompiers qui luttaient contre un incendie de forêt massif — travaillant de 14 à 16 heures par jour.

Un incendie de forêt près de Williams Lake vu à partir d'un hélicoptère Chinook des Forces canadiennes. Photo : La Presse canadienne / Daniel Dyck

Certains jours pendant mon déplacement à Williams Lake, je n’ai pas reçu de nourriture végétalienne ou non contaminée par des produits d’origine animale, ce qui m’a forcé à avoir faim , a-t-il écrit dans sa plainte.

Après avoir travaillé 16 heures par jour pendant quatre jours avec une alimentation inadéquate, j’ai commencé à me sentir physiquement malade et mentalement léthargique , raconte M. Knauff. Jusque-là, j’essayais de surmonter ma faim et mon épuisement, en me nourrissant de noix et de fruits.

La goutte qui a fait déborder le vase

Le 23 juillet, Adam Knauff attendait avec impatience un grand dîner barbecue, où l’on servirait des hamburgers végétaliens.

Mais, écrit-il, le chef a manipulé des galettes de bœuf avant de toucher les galettes végétaliennes avec les mêmes gants.

Le pompier raconte qu’il a juré au chef, qui a juré en retour. Son superviseur lui a donné un avertissement.

Personne ne semblait prendre mes croyances éthiques au sérieux. Adam Knauff, pompier végétalien

Le 24 juillet, on lui a servi des sautés sans protéines. On lui aurait promis des haricots le lendemain.

Le jour suivant, la moitié de son déjeuner était constitué de nourriture non végétalienne, selon lui.

Adam Knauff a alors versé le contenu de son repas par terre devant le personnel de la cuisine en répétant ce n’est pas végétalien .

C’est là que son superviseur l’a renvoyé chez lui en raison d’un comportement inapproprié, insubordonné, non professionnel et agressif .

Le ministère allègue également que Knauff a jeté de la nourriture non végétalienne sur le personnel, ce que Knauff nie.

Le camp de base a été difficile pour toutes les personnes concernées, tout comme les efforts déployés pour nourrir 1000 pompiers alors que les villes les plus proches avec des magasins ouverts étaient à quelques heures de route, affirme le ministère.

Un pompier forestier arrose un incendie. Photo : MRNF

Est-ce que le végétalisme est une croyance

La définition de croyance a été élargie par le Tribunal des droits de la personne en 2015 pour inclure les croyances non séculaires.

M. Knauff avance que son végétalisme s’inscrit dans cette nouvelle définition

Je suis un végétalien éthique en ce sens que non seulement je suis un régime végétalien, mais j’étends la philosophie de non-consommation de produits d’origine animale à tous les autres aspects de ma vie. Adam Knauff, pompier

Le MRNFministère des Richesses naturelles et des Forêts croit que le mode de vie végétalien d’Adam Knauff est un choix sincère, mais qu’il ne répond pas à la définition juridique de croyance.

Le ministère soutient en outre qu’il appuyait l’employé et accommodait ses restrictions alimentaires comme s’il s’agissait d’une composante de ses besoins de santé ou d’un élément d’une croyance reconnue .

Camille Labchuk, la directrice générale du groupe de défense Animal Justice, espère intervenir dans cette affaire parce que le végétalisme au travail ne se limite pas au cas de M. Knauff, selon elle.