Les évacués de High Level devront s'armer de patience

Les évacués de High Level devront continuer à patienter avant de pouvoir revenir à la maison. Le feu atteint maintenant 92 000 hectares et le temps chaud et sec n'aide pas les pompiers sur le terrain.

Pour l’évacuée Alexandra Michael, l’attente est préoccupante.

« C’est surréel, ce n’est pas une expérience qu’on veut dans notre vie. On ne sait pas ce qui va arriver demain et dans les jours qui viennent. C’est difficile de ne pas savoir si on va avoir une maison, mais on reste optimiste. On est vraiment une bonne communauté, il y a beaucoup d’aide », dit cette mère de famille.

Elle écoule les heures en divertissant ses deux enfants, en essayant de penser à autre chose. « On essaie de garder les choses normales. On joue, on lit des histoires, on se tient occupé. C’est important pour nous de rester relax et de prendre ça une journée à la fois », ajoute-t-elle.

Le feu de High Level atteint maintenant 92 000 hectares, alors qu’il faisait 80 000 hectares mardi soir.

Le danger n’est pas passé et n’a pas diminué. Les expériences de Slave Lake et de Fort McMurray nous montrent que ces feux sont imprévisibles Crystal McAteer, mairesse de High Level

Les pompiers disent que les conditions chaudes et sèches continuent de rendre le travail sur le terrain difficile.

« La région de High Level vit des conditions de sécheresse depuis un bon moment maintenant et les conditions y sont extrêmes. La météo ne nous aide pas et le feu brûle de manière intense depuis des jours », dit Scott Elliott, le porte-parole d’Alberta Wildfire, qui ajoute qu’aucune quantité de pluie importante n’est prévue dans les jours à venir.

Il précise toutefois que le feu grandit dans la direction opposée aux maisons. « Une des choses qui nous aide est que le feu s’étend, mais dans la direction opposée à la municipalité de High Level », ajoute Scott Elliott, qui précise que cela a permis aux pompiers de mettre des mesures de protection en place autour de la municipalité.