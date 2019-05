Les ambulances des CUPR passeront moins de temps à Ottawa

Les responsables des CUPRComtés unis de Prescott et Russell affirment depuis un bon moment être exaspérés face aux nombres d'appels auquels répondent leurs ambulanciers dans les villes voisines, notamment sur le territoire d'Ottawa, sans être remboursés pour ces services.

On va mettre un plan d’action qui va faire en sorte qu’on va ramener nos véhicules chez nous afin de servir notre communauté , indique le directeur des services d’urgence des CUPRComtés unis de Prescott et Russell , Michel Chrétien.

Dorénavant, lorsque les ambulanciers des CUPRComtés unis de Prescott et Russell auront déposé un patient dans un hôpital d’une ville voisine, ils deviendront indisponibles sur l’écran du centre de répartition des urgences. La nouvelle mesure entrera en vigueur dès le 4 juin.

On ne refuse pas de faire des appels. On ramène les véhicules chez nous et ils vont se réactiver une fois rendus chez nous.

Michel Chrétien, directeur des services d’urgence des CUPR