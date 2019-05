Cannabis : la SQDC prévoit des bénéfices de 20 millions d'ici mars 2020

Dans son budget déposé en 2019, le gouvernement du Québec prévoyait que la SQDC percevrait des revenus de 20 millions pour 2019-2020; après six mois d'exercice, ses dirigeants escomptent être en mesure de tenir leurs promesses.

La société d'État n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière, admet le PDG de la SQDC, Jean-François Bergeron, qui s'est cependant dit satisfait de la « progression » de la société en entrevue à Radio-Canada.

Selon les chiffres transmis par la SQDC, la société d’État a vendu quelque 10 tonnes de cannabis, générant des revenus d’environ 71 millions de dollars. Avril a même été le meilleur des mois jusqu'à présent quant à la quantité de marijuana vendue, soit 2000 kilos.

Malgré des pertes d’environ 4,9 millions de dollars, elle anticipe un bénéfice de 20 millions de dollars d'ici mars 2020.

« Le 4,9 millions est principalement relié aux coûts de démarrage, qui ne seront pas récurrents; alors si on excluait ça, déjà maintenant, on est à l'équilibre », explique le PDG de la SQDC, Jean-François Bergeron.

Les problèmes d’approvisionnement subsistent, reconnaît toutefois M. Bergeron, prédisant que la situation devrait se stabiliser d'ici la fin de l'année. « Je vous dirais qu’on est à mi-chemin », a-t-il indiqué.

On a un approvisionnement assez soutenu pour opérer sept jours par semaine, assez soutenu pour une quinzaine de succursales, et dans les prochaines semaines, on va aussi voir une progression.

Jean-François Bergeron, PDG de la SQDC