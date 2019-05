Consommation d'eau : sommes-nous gaspilleurs?

Changements climatiques, sécheresses, restrictions sur l'utilisation d'eau : depuis plusieurs étés, l'histoire se répète sur la côte ouest. Mais comment savoir, vraiment, à quel point les gestes individuels contribuent au manque d'eau ou à sa conservation? Voilà le défi que les journalistes vancouvéroises Sarah Murphy et Anaïs Elboujdaïni se sont lancé.

Dans la plupart des villes de la côte ouest, comme à Vancouver où nous habitons, les compteurs d’eau ne sont pas obligatoires dans les résidences. On paie un tarif fixe annuel, et on consomme à volonté : un peu, passionnément ou pas beaucoup.

Quelques municipalités, comme Delta, offrent tout de même un programme pour se procurer un compteur d’eau sur une base volontaire. Vancouver encourage aussi les résidents à s’en procurer un au prix de 1600 $.

Entretemps, nous allons jouer aux colocataires pendant 24 heures dans l'appartement d'Anaïs pour savoir combien d'eau on consomme.

Selon nous, nous sommes dans la normale de la Colombie-Britannique qui est de 312 litres d’eau par habitant par jour. Ça reste à voir...

Voici notre test. Les proportions d'eau sont basées sur une étude de CAA-Québec et des données de la ville de Delta.

19h30

La journée de travail est terminée, c’est l’heure du souper. On décide de se faire un repas simple et classique, du spaghetti. La recette demande 4 litres d’eau.

Les deux journalistes ont calculé combien d'eau en moyenne elles utilisent en 24 heures. Photo : Radio-Canada / Élise Lacombe

20h

On fait la vaisselle. Le robinet coule à flots, on remplit le lavabo avec 16 litres d’eau.

21h

Soirée cinéma improvisée accompagnée de boissons gazeuses. La première chasse d’eau est tirée d’un ancien modèle de toilette. L'équivalent de 20 litres d’eau fait son chemin vers les égouts de la ville.

La toilette est la grande coupable : c'est elle qui consomme davantage d'eau en moyenne au pays. Photo : Radio-Canada / Élise Lacombe

22h13

Première routine d’hygiène : on se nettoie le visage et on se brosse les dents sans trop se préoccuper de fermer le robinet pendant le démaquillage. Sarah prend un bain pour se détendre : 150 litres d’eau.

La douche est une manière d'économiser l'eau, à condition d'être rapide. Photo : Radio-Canada / Élise Lacombe

7h15

Les premières lueurs du soleil éclairent la salle de bain. La routine matinale est enclenchée. Une douche après l’autre, chacune de 15 minutes - on se lave les cheveux - et déjà 450 litres disparaissent.

8h

Un déjeuner, du café. On rince la vaisselle. Nous en sommes à 3 litres.

La machine à laver équivaut à 23% de l'utilisation d'eau mensuelle dans une demeure, selon des chiffres de la ville de Delta, en banlieue de Vancouver Photo : Radio-Canada / Elise Lacombe

10h30

Première brassée de la journée. Pendant le premier cycle, on se rend compte qu’il y aura une deuxième brassée et une troisième. Pour deux filles, trois brassées!? On n’ose même pas imaginer une famille de quatre personnes.

Une brassée dans une machine à laver à chargement frontal consomme 90 litres d’eau, nous venons d’utiliser 270 litres.

16h30

C’est l’heure du bilan. Sans compter toutes les fois que nous nous sommes lavé les mains, que nous avons bu de l’eau et que nous avons arrosé les plantes, peu nombreuses, mais assoiffées. À ce rythme, nous avons consommé au total 439 litres en moins de 24 heures pour une personne.

L'eau du robinet équivaut à 14% de l'utilisation d'eau mensuelle dans une demeure, selon des chiffres de la ville de Delta, en banlieue de Vancouver. Photo : Radio-Canada / Élise Lacombe

Panique. On est 127 litres au-dessus de la normale britanno-colombienne par personne!



Nous n’avions jamais réalisé à quel point on utilisait l’eau. La position de l’utilisateur-payeur en imposant des compteurs d’eau comme en Europe aiderait-elle les Canadiens à prendre conscience de notre consommation? La coalition Eau-Secours n'y croit pas : elle s’oppose aux compteurs d’eau résidentiels.

Les études montrent qu’il n’y a pas assez une grande incidence sur la consommation d’eau à long terme. L’eau est trop essentielle et les gens vont couper ailleurs dans leur budget (...) Il faut plutôt [miser] sur la sensibilisation et l’éducation du public Alice-Anne Simard directrice générale, Eau-Secours

La ville de Vancouver, pour sa part, a un discours plutôt positif face aux compteurs d’eau.