Grande corvée à Gatineau pour ramasser les sacs de sable à la suite des inondations

Les Gatinois sont invités à donner un coup de main aux sinistrés des inondations pour les aider à ramasser les nombreux sacs de sable. La Ville lance un appel à la solidarité pour une grande corvée les 1er et 2 juin.

Avec le niveau des eaux qui baisse progressivement, la Municipalité juge qu’il est temps de commencer à récupérer les presque 890 000 sacs de sable distribués à plus de 2000 citoyens.

Pendant la première fin de semaine de juin, les bénévoles aideront à déplacer en bordure de chemin les sacs provenant des terrains où l’eau s’est retirée. Des camions ramasseront par la suite les sacs.

Chaque jour de corvée sera séparé en deux blocs, de 8 h à midi et de 13 h à 17 h. La Municipalité signale que les sacs gorgés d’eau seront très lourds.

Les Gatinois intéressés, âgés de 16 ans et plus, peuvent se présenter les 1er et 2 juin aux heures déterminées à un des quatre points de rassemblement :

Centre Robert-Guertin Aréna Frank-Robinson Parc-o-bus Labrosse Centre sportif Robert-Rochon

Les bénévoles seront ensuite emmenés par la Société de transport de l'Outaouais (STO) vers les sites de la corvée.

Les détails de la grande corvée de solidarité sont disponibles au gatineau.ca/solidarite (Nouvelle fenêtre) .

Appel aux entrepreneurs

Un appel est également lancé aux entrepreneurs pour aider bénévolement à transporter une grande quantité de sacs de sable.

Un sinistré de Gatineau tentait de prévenir les dégâts que pourraient causer les inondations à son logement avec des sacs de sable (archives). Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

La Ville veut récupérer un maximum de sacs pendant cette corvée. Les sinistrés qui en auront encore pourront les déposer en bordure de rue avant le vendredi 7 juin en soirée, précise la Municipalité. De plus, des équipes du Service des travaux publics feront un blitz de ramassage de sacs en bordure de rue les 8 et 9 juin .