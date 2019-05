De virtuosité et d’audace pour les 18e Concerts aux Îles du Bic

Faisant fi de l'insistante fraîcheur de ce mois de mai, les Concerts aux Îles du Bic donnent un avant-goût de l'été en lançant la programmation de leur 18e festival, qui se tiendra du 3 au 11 août dans les alentours de Saint-Fabien et de Rimouski, en passant par le Parc national du Bic.

Les Concerts aux Îles du Bic célèbrent, à nouveau, autant la virtuosité des invités, la diversité de la programmation que le caractère unique de chaque spectacle.

C’est les commentaires qu’on recueille, que le monde sorte de là avec le sourire, d'avoir vu un spectacle qui est éphémère... c'est des concerts qui sont uniques, les équipes d'artistes sont là pour cette raison uniquement, ce n'est pas un arrêt sur une tournée, donc ça fait un peu la fraîcheur et la recette des Concerts aux Îles , décrit James Darling, directeur artistique et cofondateur du festival.

Le festival de musique de chambre rassemblera plus de 65 musiciens. Parmi eux, on compte le pianiste Maxim Bernard, au cœur de Chopin Légendaire, concert d’ouverture qui convoquera également les talents du Quatuor Saint-Germain et de la contrebassiste Annie Vanasse.

L'ensemble de guitares Forestare a créé près de 50 oeuvres originales depuis ses débuts, en plus d'en avoir adapté 100 autres. Photo : Jean-Charles Labarre

L’orchestre de guitares Forestare, qui célèbre ses 15 ans d’existence, la basse Alexandre Sylvestre et la mezzo-soprano Geneviève Levesque raviront les curieux avec des interprétations de l’œuvre de Debussy, de Bizet et de Fauré, le 7 août.

Un spectacle promettant d’être aussi surprenant sera présenté le 9 août, avec Jean-François Bélanger qui fera résonner les cordes de ses nyckelharpas, rares vielles à clés suédoises, en compagnie de La Fresque ensemble baroque, au Vieux-Théâtre de Saint-Fabien.

James Darling admet avoir un grand coup de cœur cette année dans la programmation : le spectacle Terrestre-Céleste, qui sera présenté le 8 août à l’église de Saint-Fabien.

Le directeur artistique et cofondateur des Concerts aux Îles du Bic, James Darling, présente la programmation 2019. Photo : Radio-Canada / Laurence Gallant

L’ensemble vocal Helios, venu de la Nouvelle-Écosse, y interprétera un répertoire de la Renaissance connu pour être coloré et extravagant . S’ajoutent à ces artistes les solistes Éthel Guéret, Alexandre Sylvestre, le chœur du festival ainsi que 13 musiciens, qui se rassembleront pour présenter le Requiem de Fauré, en deuxième partie de spectacle.

Pour le directeur artistique des Concerts aux Îles du Bic, la qualité de l'expérience musicale dans des lieux patrimoniaux comme l'église Sainte-Cécile-du-Bic et l'église Saint-Fabien ne se dément pas.

Il y a un côté sacré évidemment dans ces églises, juste d’être là-dedans, de jouer nos musiques qui rejoignent le coeur des personnes, c’est les lieux que l’on connaît pour le rassemblement. Il y a quelque chose de très particulier et de très spécial de faire de la grande musique dans des lieux de telle beauté.

Le corniste Louis-Philippe Marsolais sera du spectacle Entre amis : musique pour ensembles, présenté à la chapelle de Saint-Fabien-sur-mer le 10 août. Photo : Gracieuseté Concerts aux Îles du Bic/Louis-Philippe Marsolais

Le public bas-laurentien tout comme les amateurs de musique de l'extérieur pourront assister à 25 prestations, du 3 au 11 août, en plus de spectacles présentés gratuitement hors festival, dès le 30 juin.