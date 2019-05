Qui a fauché la guitare-pelle du Théâtre dans le cimetière?

Une guitare-pelle, explique la directrice du Musée de Saint-Boniface, Vania Gagnon, c’est une guitare fonctionnelle à la tête de laquelle a été fixée une pelle.

« C’est une guitare qui avait été fabriquée dans les premières années du théâtre », dit-elle, « C’est un objet spécial pour nous au musée et qui est vraiment essentiel pour la livraison de la pièce Sur les traces de Riel. »

« On est stupéfaits, confondus, attristés, c’est arrivé très rapidement et là, on est un petit peu mal pris parce qu’on a des pièces qui commencent vendredi, mais on n’a pas de guitare-pelle! », lance Mme Gagnon.

Déroulement du drame

Sean Foster, guide, interprète et comédien au Musée de Saint-Boniface, joue le fossoyeur mélomane qui manie la guitare-pelle. Il était aux premières loges lors du vol mardi en fin d'après-midi.

« Moi et mes collègues on était en train de répéter, il y avait une scène où on devait laisser la guitare de côté, près du monument Louis-Riel », commence-t-il.

Les comédiens de la pièce de théâtre Sur les traces de Riel avec la guitare-pelle. Photo : Dan Harper

« Puis il y a une des collègues qui a dit : il y a quelque chose qui se passe! Il y avait un monsieur à vélo qui avait pris la guitare et qui s’en allait. On ne savait pas quoi faire, donc moi j’ai couru après », poursuit M. Foster.

Il confie ne pas avoir pensé à la sécurité de sa propre personne lorsqu’il a poursuivi le truand, il cherchait simplement à récupérer l'irremplaçable guitare-pelle.

Une autre comédienne a dû indiquer aux badauds qui assistaient à la répétition qu’il ne s’agissait pas d’une scène de la pièce.

Aucune valeur financière

Vania Gagnon souligne que le crime est d’autant plus insensé, car la guitare-pelle n’a aucune valeur pécuniaire. « Si tu essaies d’enlever la pelle, toute la guitare va s’effondrer, elle a vraiment été confectionnée pour cette pièce », dit-elle.

Elle espère que le public pourra l’aider à retrouver l’objet volé. Sinon, elle estime qu’elle devra faire confectionner une nouvelle guitare-pelle. La première avait été fabriquée par Gaétan Larochelle, selon Mme Gagnon.