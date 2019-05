L'inspecteur des déchets de retour au Témiscamingue

Le contenu des bacs de compost, recyclage et déchets sera inspecté au Témiscamingue. La MRC de Témiscamingue a procédé à l'embauche d'un inspecteur en gestion des matières résiduelles.

Il sera appelé à vérifier le contenu des bacs et remettre des billets de courtoisie afin de rappeler certaines consignes à respecter.

Des constats d'infraction pourront être émis, ce qui n'a pas encore été fait par le passé.

Les personnes visées par cette mesure recevront un avertissement, comme le précise la directrice du Centre de valorisation de la MRC de Témiscamingue, Katy Pellerin.

C'est vraiment des commerces ou des gens qui font n'importe quoi. Ils mettent n'importe quoi dans n'importe quel bac. Ce n'est pas juste une question d'un ou deux objets, c'est le contenu du bac dans son ensemble qui est tout mélangé et que c'est du n'importe quoi , relate Katy Pellerin.

À vos gardes!

Pour les individus, les amendes vont varier entre 125 $ et 500 $ pour une première infraction et entre 250 $ et 1000 $ en cas de récidive.

Pour les commerces, une première infraction pourrait coûter entre 250 $ et 1000 $.

En cas de récidive, ce montant varie entre 500 $ et 2000 $.

Le but de cette démarche vise à diminuer le volume de déchets envoyés au lieu d'enfouissement.