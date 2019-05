Des employés de Service Canada manifestent à Sept-Îles

Les manifestants demandent que le gouvernement fédéral règle enfin les problèmes du système de paye Phénix qui cause d'importantes frustrations aux fonctionnaires fédéraux depuis 2016.

On vit avec un système qui ne fonctionne pas depuis 2016, on va de l’avant pour demander au gouvernement qu’il change le système , a déclaré le président de la section locale du Syndicat de l'emploi et de l'immigration du Canada, Khalid Massad.

Les syndiqués réclament aussi une plus grande augmentation de salaire dans le cadre de la négociation d'un nouveau contrat de travail.

Selon leurs dires, le gouvernement Trudeau semble prêt à leur consentir une augmentation de 1,5 %.

Les fonctionnaires fédéraux évoquent la possibilité d'une grève plus tard cette année.

Avec les informations de Djavan Habel-Thurton