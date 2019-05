Chantiers routiers : la Ville de Québec lève le pied

La municipalité a présenté mercredi son programme de réfection des infrastructures pour l'année 2019. Elle prévoit investir 79,5 millions dans ses réseaux routiers, d’aqueduc, d’égout et d’éclairage.

En tout, 280 chantiers seront déployés, comparativement aux quelque 800 chantiers qui ont été réalisés annuellement depuis 2016.

Le membre du comité exécutif responsable des travaux publics, Jérémie Ernould, explique que cette réduction est en partie attribuable aux chantiers du MTQ, qui « mettent beaucoup de pression » sur le réseau municipal.

« On limite nos interventions sur le réseau de la Ville pour que les gens puissent circuler, parce que si on enclave de part et d'autre et les autoroutes et le réseau municipal, on va avoir de la difficulté à circuler », affirme-t-il.

Les travaux menés par la Ville de Québec en 2019 devraient permettre la remise à neuf de 56,6 km de chaussée à la faveur d’interventions sous-terraines et de surface.

Priorité aux trottoirs

Une attention particulière sera accordée aux trottoirs, qui bénéficieront d’un investissement supplémentaire de 2 millions de dollars.

La Ville va construire 2,5 km de nouveaux trottoirs et effectuer des réfections sur 30 km de trottoirs existants.

Même si l’administration Labeaume a décidé de lever le pied par rapport aux années précédentes, certains travaux majeurs seront entrepris.

Elle entend notamment procéder au réaménagement de la route de l’Église dans le secteur Sainte-Foy, un chantier qui se poursuivra jusqu’au printemps 2020.

La municipalité va également construire un collecteur pluvial sous l’autoroute Félix-Leclerc. Les travaux commenceront au début de l’été et prendront fin à l’automne.