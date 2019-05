Sainte-Flavie, municipalité carboneutre d'ici 2022?

La Municipalité de Sainte-Flavie souhaite être carboneutre d'ici 2022 et prend des actions pour contrer les changements climatiques et protéger les milieux naturels.

Parmi les mesures prévues, la Municipalité de Sainte-Flavie fera une analyse des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire, analyse qui permettra de déterminer les efforts nécessaires afin d'atteindre la carboneutralité.

La Municipalité, qui a dû composer avec de nombreux soucis liés à l’érosion des berges au cours des dernières années, a déjà entrepris des discussions avec ses citoyens et ses commerçants.

Par exemple, les restaurants devront éliminer l'utilisation de plastique à usage unique d'ici 2020. Les engrais et pesticides chimiques à usage résidentiel seront également interdits.

Coucher de soleil au Bas-Saint-Laurent Photo : Radio-Canada / Laurie Dufresne

Un fonds vert sera également créé pour réaliser des projets environnementaux et installer des bacs de compostage dans les lieux publics.

Le maire de Sainte-Flavie, Jean-François Fortin, espère que son action environnementale poussera d'autres municipalités de l'Est-du-Québec à emboîter le pas vers la carboneutralité.

On espère que cette initiative-là d'atteindre la carboneutralité soit un exemple pour d'autres municipalités qui, elles-mêmes, désirent atteindre ce genre d'objectif quand même contraignant. Il faut commencer quelque part, et l'analyse des pratiques est d'abord et avant tout essentielle dans le but de voir à quel point notre Municipalité à une empreinte écologique négative.

Jean-François Fortin croit aussi que l'investissement de sa Municipalité dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre permettra de faire des économies à moyen terme.

D’après les informations d’Isabelle Damphousse