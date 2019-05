Un référendum sur le projet d'agrandissement d'une école à Saint-Augustin?

Si le projet d'agrandissement va de l'avant, la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures s'est engagée à verser 1,7 millions de dollars.

Un total de 1521 signatures doit être requis pour forcer la tenue d'un référendum. Mercredi matin, 116 signatures avaient été recueillies.

Les citoyens peuvent apposer leur signature jusqu'à jeudi 19 h en se rendant à l'hôtel de ville de Saint-Augustin.

Le maire pas contre, mais...

Le maire Sylvain Juneau ne se dit pas contre le projet d'agrandissement, mais il tient à informer ses citoyens que le projet aura des conséquences sur la dette de la Ville.

« Si les citoyens sont à l'aise avec le fait que la Ville participe à ce projet, c'est très bien. On va aller de l'avant. Mais si les citoyens ne le souhaitent pas et préfèrent qu'on mette l'argent plus rapidement sur la dette, [on respectera leurs décisions]. C'est entre les mains des citoyens », souligne M. Juneau.

Le coût total du projet d'agrandissement est de 10 millions de dollars. La somme restante serait investie par la Commission scolaire des Découvreurs et le gouvernement du Québec.