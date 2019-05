Le Journal de Mourréal doit cesser toute publication sous ce nom

La juge Perrault estime que le logo et le nom du site satirique portent à confusion avec ceux du Journal de Montréal, propriété de Québecor, en plus de contrevenir à la loi sur les marques de commerce.

Mécontent, Olivier Legault, l'un des deux cofondateurs du site, affirme que lui et son collègue Janick Murray-Hall feront appel de cette décision, indiquant qu'ils sont prêts à se rendre jusqu'en Cour suprême pour défendre leur point de vue.

En plus de devoir cesser l'utilisation de leur nom et de leur logo, MM. Murray-Hall et Legault sont également condamnés à payer une amende de plus de 23 000 $ à Média QMI inc., la filiale de Québecor qui chapeaute Le Journal de Montréal.

En passant, on ne versera pas 23 000 $ à Québecor. Eux-mêmes avouaient que les dégâts et la confusion étaient "non quantifiables". Olivier Legault, cofondateur du Journal de Mourréal

« S'il n'y avait pas déjà un bris de procédure avec l'apparition d'Anne-Marie Dussault, ça aurait suffi pour un appel », a ajouté Olivier Legault, en référence au témoignage surprise de l'animatrice de 24/60 lors du procès.

La journaliste de Radio-Canada avait obtenu la permission de témoigner pour Média QMI afin de parler de l'impact négatif d'une fausse nouvelle du Journal de Mourréal qui, en 2015, avait fait état d'une relation intime entre elle et le ministre de la Santé de l'époque, Gaétan Barrette.

La preuve, qui avait été close la veille de son témoignage, avait été rouverte à sa demande afin qu'elle puisse raconter les effets de l'article sur sa vie et celle de son conjoint, Marc Laurendeau.

Elle avait notamment évoqué des plaintes du public à l'ombudsman de Radio-Canada concernant le conflit d'intérêts dans lequel la plaçait cette relation, puisqu'elle recevait régulièrement M. Barrette en entrevue.

Ébranlé par la détresse du témoignage de Mme Dussault, Janick Murray-Hall avait offert de retirer l'article de ses plateformes immédiatement et de publier des excuses publiques.