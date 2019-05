Riot Games travaille sur une version mobile de League of Legends

League of Legends, l'un des jeux vidéo les plus populaires au monde, sera décliné en version mobile, ont indiqué à Reuters trois sources proches du dossier. Le jeu mobile est conçu en partenariat avec le géant chinois Tencent, qui détient Riot Games.

Les relations entre Tencent et Riot Games est tendue depuis longtemps au sujet de la manière de capitaliser sur le jeu, dans lequel deux équipes de joueurs s’affrontent dans des arènes virtuelles. Riot a rejeté une proposition de Tencent de développer une version mobile il y a plusieurs années, a indiqué l’une des sources.

Tencent a par la suite conçu un jeu mobile similaire en Chine, Honour of Kings, qu’il a lancé en novembre 2015 et qui est devenu le jeu le plus profitable du genre MOBA (multiplayer online battle arena) de la planète.

Ce faisant, le géant chinois a créé des tensions avec Riot qui ont pris davantage d’ampleur lorsqu’il a lancé une adaptation de Honour of Kings appelé Arena of Valor sur les marchés internationaux en 2016 et en 2017, ont expliqué des sources. Arena of Valor a été considéré comme un échec par certains analystes après avoir failli à séduire les joueurs occidentaux.

L’une des sources a indiqué que Tencent et Riot travaillent maintenant sur une version mobile de League of Legends depuis plus d’un an, mais une autre source a souligné qu’il y a peu de chances que le jeu soit lancé en 2019.

Les sources rencontrées par Reuters ont refusé d’être identifiées étant donné que les détails du projet sont confidentiels. Un porte-parole de Tencent a refusé de commenter et les représentants de Riot n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

L'équivalent de la « Coupe du monde »

Alors que les trois jeux ont des mécaniques de jeu et un design similaires, nonobstant des personnages différents, League of Legends a la plus grande portée des trois et la plus longue histoire avec près de 10 ans d’existence.

« League of Legends est comme la Coupe du monde [de soccer], alors que Honour of Kings est simplement la Coupe d’Asie », a expliqué l’une des sources.

League of Legends a rapporté 1,4 milliards de dollars américains en revenus l’an dernier, un montant considérable malgré le fait que cela représente une baisse de 21 % par rapport à l’année précédente, d’après la firme de statistiques Statista.

Une solution de rechange

« League of Legends ne va plus aussi bien qu’auparavant, alors Riot a vraiment besoin d’une nouvelle façon de faire de l’argent avec le jeu, surtout compte tenu du fait qu’il s’agit du seul jeu de Riot », a indiqué Gu Tianyi, une analyste à la firme d’études de marché Newzoo.

Une version mobile attirerait probablement davantage de joueurs asiatiques, qui ont tendance à préférer les jeux sur ces plateformes, tandis que les joueurs occidentaux recherchent davantage les expériences plus sophistiquées sur console ou sur ordinateur.

Défi complexe

Les jeux mobiles ont représenté 57 % des revenus du marché des jeux vidéo en Chine en 2018, mais seulement 36 % sur le marché américain, d’après Newzoo.

Mme Gu a toutefois ajouté qu’il pourrait être ardu pour League of Legends d’atteindre le même niveau de succès que Honour of Kings s’il n’offre pas d’innovation dans les mécaniques de jeu, étant donné que le marché des jeux MOBA est très saturé.

Honour of Kings a compté plus de 140 millions de joueurs actifs au mois de mars, affirme Newzoo.

Une version mobile de League of Legends permettrait par ailleurs à Tencent et Riot d’organiser davantage de compétitions internationales. Les deux partenaires ont créé une entreprise appelée Tengjing Sports en janvier pour organiser des tournois de sports électroniques et vendre des produits liés à League of Legends.

Un phénomène mondial

League of Legends est le jeu pour ordinateur le plus populaire au monde en se basant sur le nombre de joueurs uniques par mois. Pas moins de 24,7 % des joueurs sur ordinateur seraient des adeptes du jeu selon Newzoo, sans toutefois donner le nombre exact de joueurs.

La finale du Championnat du monde de League of Legends de 2018 a été l’événement de sports électroniques le plus regardé au monde sur Twitch et YouTube Gaming, avec 81,1 millions d’heures de visionnement.

Tencent a acheté une part majoritaire des actions de Riot Games en 2011, avant d’acheter le studio au complet en 2015.