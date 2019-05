Musika, premier festival jazz et blues de Montebello

La programmation du festival Musika, dévoilée mercredi, promet plus d'une dizaine de spectacles. Le premier événement jazz et blues de Montebello aura lieu entre le 13 et le 15 septembre, juste à temps pour clore la saison des festivals.

Le site principal sera aménagé au parc Chamberland, adjacent au Château Montebello. Mais le rendez-vous musical prévoit aussi une exposition artisanale et des prestations dans les bars et pubs environnants pour faire découvrir la municipalité aux festivaliers.

L’événement se marie beaucoup à ce qu’est le village , soutient Yvan Tanguay, directeur artistique et général de Musika.

Ça va combler un manque. C’est-à-dire que c’est un festival qui va se démarquer surtout par la beauté, la qualité. Yvan Tanguay, directeur artistique et général de Musika

Attirer un public « de qualité »

La municipalité de la Petite-Nation, qui prépare l'arrivée du Montebello Rock en juin prochain, verra naître ce festival jazz et blues quelques mois plus tard.

Avec Musika, les organisateurs veulent rejoindre un public de qualité , cultivé et mélomane , explique M. Tanguay. Selon lui, l’événement se distingue du Montebello Rock par sa programmation et saura attirer une clientèle plus diversifiée.

Quelqu’un qui va aimer fêter, oui, mais surtout qui va aimer écouter. Pour moi, un public de qualité, c’est un public respectueux , précise-t-il.

De l'avis d'Yvan Tanguay, le public du rendez-vous rock de juin pourrait quand même s’intéresser à l’offre du festival Musika. Les organisateurs ont reçu l'appui financier de partenaires privés et publics, incluant la municipalité de Montebello, pour mettre sur pied leur programmation.

Entre découvertes et classiques

Le coup d’envoi se fera avec une programmation « découvertes » le 13 septembre. Sur la grande scène, Nancy Martinez se joindra au Christian Malette Big Band pour un spectacle mariant jazz, swing et rockabilly.

Le 14 septembre, pour la soirée, le Gatinois Ricky Paquette prépare une sélection de classiques et de compositions originales oscillant entre le rock, le blues et le jazz. En plus de présenter de nouvelles compositions qui se retrouveront sur son prochain album à paraître en 2020, l'auteur-compositeur-interprète recevra Martin Deschamps, Travis Cormier et l’homme de blues Guy Bélanger.

Je pense que la musique live, il n’y a jamais rien qui va remplacer ça. De voir du monde entreprendre ça et garder ça vivant, moi, je suis tout le temps partant pour embarquer dans un projet comme ça. Ricky Paquette, artiste

Dimanche, outre une messe gospel, un spectacle du Gatinois Martin Giroux viendra clore l’événement.

Je pense que c’est le fun de faire partie d’une première édition de quelque chose, donc j’ai accepté avec grand plaisir. Martin Giroux, artiste