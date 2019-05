95 % des passeports du Festivoix de Trois-Rivières déjà vendus

C'est donc dire qu'il ne reste que 800 des quelque 16 500 passeports disponibles. Ces ventes devancent d'un mois le record de l'an dernier.

« Ce qui explique que les passeports se vendent plus vite, c’est qu’il y a de plus en plus de gens de l’extérieur qui viennent nous voir au Festivoix », a expliqué le directeur général de l’événement, Thomas Grégoire. « On est super contents, les gens nous font confiance. »

Des laissez-passer journaliers seront aussi disponibles pendant le festival, mais eux aussi seront en nombre limité, rappelle le dg du Festivoix.

Le dernier pan de la programmation dévoilé

Le Festivoix a annoncé mercredi les spectacles de ses scènes classiques et jazz.

La programmation de la scène des Voix classiques s’ouvrira le 29 juin avec le concert d’Alexandra Stréliski, qui affiche déjà complet.

Alexandre Da Costa Photo : Radio-Canada

Le violoniste Alexandre Da Costa, la chanteuse Rita Tabbakh, la soprano Marianne Lambert et la harpiste originaire de Trois-Rivières Valérie Milot sont aussi de la programmation classique.

La scène des Voix jazz accueillera notamment pour sa part la pianiste Lorraine Desmarais et la Révélation Radio-Canada en jazz 2019-2020 Dominique Fils-Aimé.

Dominique Fils-Aimée, Révélation Radio-Canada en jazz 2019-2020 Photo : Radio-Canada / Mathieu Dumontier

Les chanteuses trifluviennes Manon Brunet et Bet.e présenteront elles aussi chacune un concert.

Huit concerts seront offerts gratuitement dans des résidences de personnes âgées.

La 26e édition du FestiVoix aura lieu du 27 juin au 7 juillet.